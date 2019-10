His Dark Materials: un primo giorno di riprese rovente por James McAvoy

Il mondo del cinema, si sa, è costellato d'imprevisti ed episodi bizzarri e nessuno che vi abbia mai lavorato non può non raccontarne almeno uno. Il più recente sembra riguardare James McAvoy, alle prese con His Dark Materials. Il povero attore ci racconta del suo debutto sul set, che gli ha riservato non poche sfide.

Con il suo passato da Charles Xavier, l'attore è certamente abituato ad effetti speciali e a scene ricche d'azione, eppure McAvoy avrebbe trovato intimorente la CGI, utilizzata per dare vita ai daemon, i magici animali che caratterizzano il mondo inventato dallo scrittore Philip Pullmann. Purtroppo per il malcapitato attore, le disavventure non finiscono qui.

I primi ciak di McAvoy, che sarà Lord Asriel nella serie, lo hanno visto impegnato in scene ambientate in località gelide ed ha quindi dovuto indossare abiti stratificati e pesanti... Peccato che la giornata fosse particolarmente calda! In merito l'attore dichiara:

"Mi sembrava di arrostire. Faceva eccezionalmente caldo visto il periodo dell'anno e io avrei dovuto indossare un abbigliamento adatto al Polo Nord, con numerosi strati di lana. Alla fine mi sono deciso e ho preso la peggiore decisione della mia vita: sembrava un incubo". Decisamente una giornata da dimenticare e gli auguriamo una più serena permanenza sul set d'ora in poi.

Molto più sereno è invece stato il primo giorno di riprese per Dafne Keen (Logan) che vestirà i panni della protagonista Lyra Belacqua. La giovane attrice, pure essendo stata vittima di un piccolo scambio di persona con la sua controfigura, sembra essersi trovata a suo agio ed è entusiasta del nuovo progetto.

His Dark Materials debutterà in anteprima mondiale al Lucca Comics&Games e il 3 novembre su BBC One, ma arriverà in Italia solo a gennaio 2020.