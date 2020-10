His Dark Materials, rivelata la data d'uscita della seconda stagione: i dettagli

Dopo il nuovo trailer ufficiale pubblicato alla fine di agosto, HBO ha rivelato anche la data di uscita della seconda stagione di His Dark Materials, serie tv basata sui romanzi dell'omonima saga di Philip Pullman. La nuova stagione debutterà il 16 novembre, e seguirà la trama del secondo libro, The subtle knife (in italiano La lama sottile).

Nella seconda stagione di His Dark Materials rivedremo Dafne Keen nel ruolo di Lyra, James McAvoy nei panni di Lord Asriel, Ruth Wilson che ha promesso cose orribili da parte del suo personaggio, Marisa Coulter.

Tra le new entry della nuova stagione ci sono invece Jade Anouka, che interpreta la strega regina Ruta Skadi, Simone Kirby, la dottoressa Mary Malone a capo del Dark Matter Research Team dell'Università di Oxford, e Terence Stamp nel ruolo di Giacomo Paradisi, il possessore del Coltello dalla lama sottile.

Tra i produttori di His Dark Materials ci sono Dan McCulloch, Jane Tranter, Joel Collins e Julie Gardner per Bad Wolf, insieme allo stesso Philip Pullman, Jack Thorne, Tom Hooper, Otto Bathhurst, Deborah Forte, Toby Emmerich e Carolyn Blackwood di New Line Cinema, e a Ben Irving e Piers Wenger di BBC One, che sono anche produttori esecutivi.

Sulla pagina Facebook della serie è stato pubblicato anche il poster ufficiale della seconda stagione di His Dark Materials, che si può vedere anche in calce alla notizia.