His Dark Materials: Ruth Wilson ci parla del suo personaggio

Se siete fan dell'opera scritta da Philip Pullman non potete perdere il recente trailer di His Dark Materials, prossima serie TV di punta di HBO. Nel frattempo una delle interpreti, Ruth Wilson, ci parla del personaggio che interpreterà nello show.

Ecco quindi come risponde alle domande dei colleghi di Entertainment Weekly, che le hanno chiesto di rivelare quale lato di Mrs. Coulter preferisce: "Mi sono divertita molto in questa parte perché è così misteriosa. È molto enigmatica, e nei libri non la conosci mai. È un po' come la Strega Bianca de Le Cronache di Narnia, arriva, fa qualcosa di assurdo e poi se ne va. Rimani sempre confuso riguardo i suoi veri obiettivi e sulla sua vera identità". Sembra quindi che lo show televisivo aggiungerà qualche scena per rendere ancora più avvincente il suo personaggio: "Philip Pullman ci ha dato il permesso di approfondire di più Mrs. Coulter ed è magnifico. Possiamo cercare di analizzare chi è veramente, perché prende quelle decisioni e perché fa quelle cose terrificanti. Sarà un lungo viaggio che durerà più di una stagione".

Quindi se avete già letto la serie di libri da cui è tratta l'opera siamo sicuri che rimarrete lo stesso sorpreso per gli eventi che andranno in onda a partire dal prossimo 4 novembre. Inoltre pare che due stagioni di His Dark Materials siano già state girate, confermando quindi il rinnovo da parte di HBO.