His Dark Materials, Ruth Wilson promette novità per la stagione 2: 'Farò cose orribili'

Intervenuta al panel del Comic-Con At Home dedicato a His Dark Materials, Ruth Wilson ha parlato di ciò che c'è da aspettarsi dalla stagione 2 della serie fantasy, anticipando che il suo personaggio, Marisa Coulter, subirà alcuni importanti cambiamenti.

"Non si arriva mai a sapere chi è veramente" ha raccontato l'attrice parlando del suo personaggio, "o è una lotta per capirlo. Mi sfida continuamente e mi confonde. Le sue intenzioni non sono chiare e possono cambiare da un momento all'altro."

Insieme a lei, erano presenti al panel i colleghi Ariyon Bakare, Amir Wilson, Lin-Manuel Miranda e la new entry Andrew Scott. Anche Terence Stamp farà parte del cast. Per Ruth Wilson, l'aspetto più bello del suo lavoro in questa stagione di His Dark Materials è stato "entrare più a fondo nelle circostanze... Ciò che ha dovuto affrontare come donna in un mondo molto maschile, i sacrifici che ha dovuto fare e il loro prezzo, che era quello di perdere davvero sua figlia". Aspetti che "vengono approfonditi nel libro, ma noi siamo andati oltre. Fa cose così orribili, è necessario bilanciarle con i motivi per cui le fa. Sappiamo che entro la stagione 3 diventerà una donna completamente diversa, quindi dobbiamo spiegare il suo percorso."

La signora Coulter, conclude Ruth Wilson, trascorrerà buona parte della stagione 2 da sola, per cui la maggior parte degli episodi si concentrerà sull'esplorazione del suo rapporto con sé stessa.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al trailer della seconda stagione di His dark Materials.