His Dark Materials, Samir Wilson rivela le sue scene preferite della terza stagione HBO!

A meno di un mese dalla première della terza stagione di His Dark Materials, Samir Wilson (l'attore che interpreta Will Parry) ha rivelato quali sono state le sue scene preferite da girare. Alcune, a quanto pare, hanno anche avuto delle 'ripercussioni' sulla sua vita personale.

Per chi non ha ancora visto His Dark Materials 2, non consigliamo la lettura della notizia, in quanto contenente informazioni spoiler.

Al termine della seconda stagione di His Dark Materials, avviene la tanto attesa riunione tra Will e suo padre, John Parry (interpretato da Andrew Scott): "E' molto dolce, vero? E' come se Will potesse rivedere suo padre, in questo piccolo e dolce momento. E' dolce finché non lo è più. Girare quella scena è stato bellissimo. Sono stato sul set tre giorni con Andrew e la storia di Will mi è vicina, sapete, ma non occorre entrare nel dettaglio. Però è una piccola connessione al personaggio e dover ripercorrere gli stessi avvenimenti e poter recitare con questa consapevolezza, andando a toccare dei tasti dolenti, mi ha aiutato in un certo senso nella mia vita e soprattutto nell'affrontare diversi aspetti di essa", ha rivelato l'attore in una recente intervista per Collider.

L'attore ha inoltre aggiunto che: "Mi è piaciuto filmare la Landa of the Dead. Come ho detto già, nella stagione 3 vengono introdotti molti mondi differenti e altrettanti personaggi nuovi. Will si troverà ad incontrare angeli, orsi e volti familiari e non". A proposito di nuovi personaggi, gli showrunner di His Dark Materials hanno parlato dei Mulefa, creature che usano capsule di semi come ruote e che riescono a vedere la Polvere.

