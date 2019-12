His Dark Materials: lo scontro è alle porte nel promo dell'episodio finale

Sta per concludersi la prima stagione di His Dark Materials, la serie TV tratta dai romanzi fantasy dello scrittore Philip Pullman, e HBO ha pubblicato il promo dell'episodio finale intitolato Betrayal.

Mancano pochi giorni e poi finalmente assisteremo all'esito dello scontro tra Lyra (Dafne Keen), Lord Asriel (James McAvoy) e il resto degli altri personaggi contrapposti a Mrs. Coulter e al Magisterium.

Il video, dalla durata di un minuto, mostra la maggior parte dei personaggi principali impegnati a prepararsi per lo scontro imminente, mentre l'aurora appare sopra di loro. Dopo un discorso di incitamento da parte del personaggio interpretato da James McAvoy, assistiamo subito a uno scontro a fuoco fatto iniziare da Mrs. Coulter (Ruth Wilson) che dopo pochi istanti viene interrotto dalla comparsa del titolo dello show e successivamente dal logo di HBO.

Questa è la sinossi ufficiale dell'episodio, diretto da Jamie Childs 'Il finale di stagione. Mentre i Magisterium è sempre più vicino, Lyra conosce molte più cose sulla ribellione di Asriel, mal'aiuto che deciderà di dargli avrà un costo molto alto'.

Il finale di stagione sarà trasmesso il 22 dicembre da BBC e il giorno successivo da HBO, mentre in Italia sarà disponibile a partire dal 1 gennaio 2020 all'interno della programmazione del canale satellitare Sky Atlantic. Per i fan della serie e della trilogia letteraria, segnaliamo il curioso collegamento tra His Dark Materials e Harry Potter, e il paragone tra il personaggio di Lyra e Greta Thunberg fatto dal cast della serie.