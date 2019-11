His Dark Materials: la seria fa il record di ascolti

Nonostante le reazioni contrastanti al debutto di His Dark Materials, la serie TV ispirata alla saga omonima scritta da Philip Pullman è già un successo di pubblico, secondo i dati diffusi dall'emittente televisiva inglese BBC.

Era dal 2014, con la prima puntata di The Musketeers, che il celebre canale inglese non raggiungeva cifre simili: ad essersi sintonizzati per vedere il primo episodio dello show sono stati oltre 7 milioni. Sicuramente avranno contribuito anche i nomi importanti legati alla serie, tra i protagonisti troviamo infatti James McAvoy e Dafne Keen, entrambi presenti nei film dedicati ai personaggi degli X-Men. Un risultato che fa sperare tutti gli appassionati dell'opera, ansiosi di scoprire se questa trasposizione per il piccolo schermo sarà arricchita da altre stagioni.

Il successo non deve stupire, considerando il grande impatto culturale che ha avuto la serie letteraria, pubblicata per la prima volta nel 1995 e che era già stata la base per "La Bussola d'oro", film controverso che non ha saputo ricreare il successo dei libri.

Non resta che aspettare le prossime puntate per scoprire se questi numeri si manterranno su livelli simili, nel frattempo vi lasciamo con la notizia su una particolare caratteristica di un daemon presente in His Dark Materials.