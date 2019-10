His Dark Materials: la serie sarà in anteprima mondiale a Lucca, con il saluto di Pullman

Abbiamo recentemente visto il trailer di His Dark Materials, show ispirato all'omonima collana. I fan italiani dei libri scritti da Philip Pullman saranno entusiasti di sapere che l'autore presenterà in anteprima mondiale il primo episodio della serie prodotta dai BBC Studios, durante il Lucca Comics&Games.

Gli organizzatori dell'evento toscano fanno sapere infatti che nella giornata di sabato 2 novembre al cinema Astra, sarà trasmesso un messaggio di saluto di Philip Pullman, registrato proprio in mezzo ai set che compongono l'attesissima serie TV. Inoltre per la prima volta sarà possibile vedere la prima puntata di His Dak Materials, conosciuta in Italia come Queste Oscure Materie.

Lo show sarà disponibile a partire dal prossimo gennaio 2020 su Sky Atlantic e Now TV, quando faremo la conoscenza di Lyra, giovane protagonista con il volto di Dafne Keen, diventata famosa dopo la convincente interpretazione di X-23 nel film "Logan - The Wolverine", impegnata alla ricerca di un suo amico scomparso in circostanze misteriose. Insieme a lei troveremo anche Ruth Wilson, Lin-Manuel Miranda, Clarke Peters e James McAvoy, il celebre professor Charles Xavier negli X-Men.

Non rimane altro che aspettare l'inizio dell'imperdibile manifestazione che si svolgerà a Lucca dal 30 ottobre fino al 3 novembre, nel frattempo vi lasciamo con le prime immagini ufficiali di His Dark Materials, che sembrano confermare l'inclusione anche de "Il Libro della Polvere".