His Dark Materials: la serie fantasy di HBO e BBC si mostra con un nuovo trailer ufficiale

Dopo aver portato la serie alla scorsa edizione del Comic-Con di San Diego, BBC ha diffuso in rete un nuovo trailer ufficiale per una delle serie più attese della stagione 2019/2020. Stiamo parlando di His Dark Materials, la serie fantasy basata sulla trilogia di romanzi scritta da Philipp Pulman.

Potete visionare trovare il trailer all'interno della notizia.



Lo show seguirà la storia di Lyra, una giovane orfana che vive in un universo parallelo in cui scienza, teologia e magica sono intrecciate. Lyra andrà alla ricerda di un suo amico perduto e scoprirà un diabolico complotto che consiste nel rapimento di bambini.

Nel cast dello show James McAvoy nei panni di Lord Asriel, Ruth Wilson nel ruolo di Mrs. Coulter e Lin-Manuel Miranda in quelli di Lee Scoresby. Da segnalare anche la presenza di Clarke Peters come The Master, mentre la giovane Dafne Keen - resa celebre dal suo ruolo in Logan - The Wolverine - interpreterà la protagonista Lyra.

His Dark Materials è apparsa insieme a Watchmen e la terza stagione di Westworld nel filmato che HBO ha dedicato alla sue uscite più attese dei prossimi mesi: la serie debutterà su HBO - in Italia su Sky Atlantic - entro la fine del 2019. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al full trailer di His Dark Materials.