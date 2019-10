His Dark Materials: la showrunner spiega perché la serie riuscirà dove il film ha fallito

His Dark Materials non è il primo tentativo di adattamento delle opere di Philip Pullman. Nel 2007, infatti, abbiamo avuto La bussola d'oro che portava al cinema il primo libro della trilogia. Il progetto, però, non è pienamente riuscito e, secondo la showrunner Jane Tranter, la nuova serie targata HBO e BBC riuscirà dove il film ha fallito.

Il lungometraggio è stato diretto da Chris Weitz e ha per protagonisti Nicole Kidman e Daniel Craig. Sarebbe dovuto essere il primo di una serie di film, ma gli scarsi risultati hanno portato alla cancellazione dei sequel.



Ora, però, i fan della saga avranno una nuova opportunità di assistere alle avventure di Lyra, questa volta sul piccolo schermo, un ambiente ritenuto ideale da Tranter: "penso che ciò che mancava al film e che invece la serie tv ha a disposizione sia il tempo". La showrunner, che nei mesi scorsi aveva parlato della volontà di proporre la stessa profondità dei romanzi di Pullman, ha spiegato cosa le piace dell'approccio seriale: "mi piace avere il tempo per raccontare le storie ora dopo ora e mi piacciono tutti i tipi di storie. Mi piace l'ampiezza e la profondità che la televisione è in grado di offrire".

Questa è l'arma segreta che ha aiutato la lavorazione dello show: "avere lo spazio per adattare i libri è stato ciò che lo ha reso meno spaventoso e ci ha dato il coraggio di farlo". Tranter ha concluso spiegando che "devi solo seguire il percorso. Il film non poteva farlo".



Nel cast di His Dark Materials è presente anche James McAvoy, il quale ha parlato di come è stato rapportarsi con la CGI, definita "intimorente".

Ricordiamo che la serie verrà mostrata in anteprima mondiale al Lucca Comics&Games con la proiezione della première e i saluti di Pullman.



His Dark Materials andrà in onda il tre novembre su BBC One, il quattro novembre sulla HBO e arriverà in Italia a gennaio 2020 su Sky Atlantic e Now Tv.