His Dark Materials: gli spettatori americani scioccati dal secondo episodio

Reazioni molto forti negli Stati Uniti per il secondo episodio trasmesso di His Dark Materials - Queste oscure materie, dopo un primo episodio che già aveva molto diviso i fan. L'adattamento della serie di libri fantasy di Phillip Pullman, targato BBC e HBO è andato in onda col secondo episodio, intitolato L'idea del Nord.

Non proseguite nella lettura della news se non volete incorrere in spoiler dello show tv, che in Italia arriverà soltanto nel 2020.

Il pubblico ha espresso le proprie simpatie per il demone scimmia quando è stato colpito alla testa dalla signora Coulter. Tutto è cambiato quando il demone ha scelto il demone di Lyra, Pantalaimon.

"Ero davvero dispiaciuto per la scimmia" ha commentato uno spettatore, definendo orribile ciò che ha commesso la signora Coulter. Tuttavia la reazione furiosa della scimmia ha portato i fan a definire 'traumatizzante' l'intera sequenza.



"I demoni che combattono e quella scimmia che fa del male a Pan sono le cose più traumatizzanti che abbia mai visto in tv da diverso tempo" ha proseguito un altro appassionato.

His Dark Materials - Queste oscure materie è l'adattamento di un'omonima trilogia fantasy letteraria creata da Phillip Pullman, con alcuni elementi tratti da Il libro della polvere.

Nel cast dello show troviamo Dafne Keen, Ruth Wilson, Anne-Marie Duff, Clarke Peters e James Cosmo.

Il nuovo trailer dello show anticipa alcuni avvenimenti della serie. Per il momento la serie sta facendo il record di ascolti per HBO, confermando la grande attesa che circolava prima della messa in onda.