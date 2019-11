His Dark Materials: spunta un collegamento con la saga di Harry Potter!

Secondo quanto riportato sul portale Digital Spy, alcuni fan che stanno seguendo con attenzione la prima stagione di His Dark Materials - Queste oscure materie su HBO avrebbero notato un collegamento con la saga di Harry Potter.

L'ultimo episodio trasmesso è stato quello del 24 novembre scorso in cui sono stati introdotti i personaggi di Lin-Manuel Miranda, ovvero l'aeronauta Lee Scoresby, e Lord Iorek doppiato da Joe Tandberg. Nientemeno è stata l'occasione per l'introduzione anche di Sysselmann, cittadino di Trollesund, che ha catturato l'attenzione del pubblico. Ebbene, come avrà visto chi segue questa prima stagione, il personaggio è interpretato da Harry Melling, che i fan di Harry Potter avranno certamente notato e conoscendolo per la sua interpretazione di Dudley Dursley nella saga cinematografica.

Ovviamente i fan si sono riversati in massa su Twitter per commentare la sua comparsa nella serie HBO e BBC.

Dopo la fine della saga di Harry Potter al cinema, nel lontano ormai 2011, Melling ha avuto modo di continuare la sua carriera cinematografica apparendo in pellicole di assoluto rilievo come Civiltà perduta di James Gray, La ballata di Buster Scruggs dei fratelli Coen o nel più recente Waiting for the Barbarians, il film con Johnny Depp e Mark Rylance presentato all'ultima Mostra di Venezia.

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione dei primi quattro episodi di His Dark Materials; la serie sembra avere tutte le carte in regola per diventare uno dei prodotti di punta di HBO post-Game of Thrones, anche grazie ad un cast composto da James McAvoy, Dafne Keen, il già citato Lin Manuel-Miranda e Ruth Wilson. La show è ancora inedito in Italia, dove arriverà il primo gennaio 2020, sul canale Sky Atlantic e sui servizi streaming Sky Go e NowTv. In queste ultime settimane, tuttavia, la serie avrebbe riscontrato una preoccupante perdita di audience.