His Dark Materials: parte di The Book of Dust potrebbe trovare spazio nella serie

La data della premiere di His Dark Materials avrà sicuramente reso felici gli appassionati dei romanzi di Philip Pullman che tra non molto potranno assistere alla prima stagione della serie fantasy. Ma l'adattamento televisivo potrebbe ampliarsi con l'aggiunta di una parte proveniente dalla trilogia di romanzi The Book of Dust.

La produttrice esecutiva della serie, Jane Tranter, ha infatti dichiarato, o sarebbe meglio dire suggerito, la notizia parlando in esclusiva con il portale di Entertainment Weekly. Riferendosi alla possibilità di inserire una parte dei nuovi romanzi all'interno del ciclo di His Dark Materials, Trenter si è espressa così:

"Abbiamo inserito qualche accenno, qualcosa di molto piccolo di cui non vi posso parlare. Potete solo aspettare e poi vedere. Per quel che concerne la grandezza della mitologia, abbiamo cercate di poter attingere a tutto ciò che si poteva fare. Come direbbe Jack Thorne - lo sceneggiatore - è come se avessimo conseguito un dottorato sulla mitologia di questi romanzi".

Alle dichiarazioni della produttrice sono seguite anche quelle un po più specifiche dell'attore James McAvoy "Potremmo inserirne un po, magari giusto qualche minuto di materiale extra proveniente da The Book of Dust"

The Book of Dust è una trilogia di romanzi pubblicati nel 2017 da Pullman e che si collegano alla saga letteraria di His Dark Materials ampliandone l'universo immaginario.

All'interno della serie TV di HBO e BBC saranno presenti il già citato James McAvoy (Lord Asriel), Dafne Keen (Lyra) e altre celebrità, alcune delle quali debutteranno più in là, come l'attore Andrew Scott che sarà in His Dark Materials 2, la seconda stagione della serie già annunciata da parte del network statunitense.