His Dark Materials: vediamo il primo trailer ufficiale

Negli oltre due minuti del trailer possiamo dare una prima occhiata all'attesissima serie TV His Dark Materials, ispirata alla trilogia dello scrittore Philip Pullman. Nel cast troviamo anche due volti già conosciuti ai fan degli X-Men: Dafne Keen e James McAvoy.

La giovane protagonista di Logan interpreterà il personaggio di Lyra, una coraggiosa ragazza cresciuta ad Oxford. Nel corso dell'opera scoprirà l'esistenza di una sostanza cosmica chiamata Polvere, in grado di far concepire pensieri autonomi nelle persone e dovrà indagare sulla scomparsa di alcuni bambini. James McAvoy sarà invece lo zio di Lyra, Lord Asriel. Nel cast troveremo inoltre Lin Manuel-Miranda, famoso attore già visto in Hamilton e Mary Poppins, nella parte di Lee Scoresby e James Cosmo, che tutti gli appassionati conoscono come Jeor Mormont, nei panni di Farder Coram.

Particolarità della serie sarà la presenza di "daimon", degli alter ego animali che accompagnano le persone durante tutta la loro vita. Il canale inglese BBC ha annunciato da poco chi interpreterà Will Parry in His Dark Materials, co-protagonista delle vicende dell'opera.

La casa di produzione inglese è molto fiduciosa per il successo della serie, tanto da aver già rinnovato His Dark Materials per una seconda stagione.

Gli otto episodi dello show saranno diretti da Tom Hooper, la data di uscita è fissata per il prossimo autunno.