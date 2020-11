His Dark Materials, vedremo mai l'episodio cancellato? Risponde Jack Thorne

A seguito della pandemia e delle restrizioni imposte dal lockdown alle produzioni cinematografiche e televisive, un episodio della seconda stagione di His Dark Materials è stato cancellato. Si tratta di un episodio incentrato su Lord Asriel, interpretato da James McAvoy, e indipendente dagli altri 7, senza gorsse conseguenze quindi sulla trama.

Jack Thorne, ideatore e sceneggiatore di His Dark Materials, ha recentemente parlato a Metro della possibilità di vedere un giorno in onda anche quell'episodio. Non ha nascosto un po' di rimpianto, ma a quanto pare occorrerà mettersi l'animo in pace.

"Non penso che sarebbe del tutto corretto" ha spiegato. "Il nuovo pezzo di storia è stato scritto con la piena collaborazione di Philip Pullman. È stata di gran lunga la cosa più difficile che abbia mai scritto per His Dark Materials, e poi abbiamo dovuto chiudere tutto. Il che è stato davvero sconvolgente, ma siamo stati molto più fortunati degli altri, quindi non possiamo lamentarci."

Jane Tranter, produttrice esecutiva della serie, aveva tempo fa raccontato così l'episodio: "Era separato dagli altri sette perché era un episodio autonomo, che Jack aveva scritto con la benedizione e il contributo di Philip Pullman. Esaminava ciò che Lord Asriel aveva fatto tra la fine della prima stagione e quando lo vediamo all'inizio del terzo libro, The Amber Spyglass."

Nella seconda stagione di His Dark Materials compare anche una star di Game of Thrones. Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata alla nostra recensione dei primi 5 episodi.