His & Hers, in arrivo una nuova serie televisiva prodotta da Jessica Chastain: i dettagli

È Variety a informarci dell'arrivo di un nuovo progetto televisivo prodotto dalla Freckle Films di Jessica Chastain (IT: Capitolo 2, The Help) e intitolato His & Hers, trasposizione seriale dell'omonimo e apprezzato romanzo americano scritto da Alice Feeney di cui sono stati venduti proprio oggi i diritti di sfruttamento.

Il romanzo della Feeney racconta la storia dell'ispettore di polizia Jack Harper e delle giornalista della BBC Anna Andrews, le cui strade si incrociano nuovamente dopo il loro divorzio quando una donna viene ritrovata assassinata nella loro città natale. Anna è riluttante a occuparsi del caso per conto della BBC e per questo Jack comincia a nutrire diversi sospetti sull'ex-moglie, fino a quando non diventa una delle principali indiziate nella sua indagine di omicidio.



Insieme alla Chastain, a produrre His & Hers troveremo anche Kristen Campo ed Endeavor Content, anche se l'attrice insieme alla partner Kelly Chermichael occuperanno anche il ruolo di produttrici esecutive del progetto. La serie segna comunque il secondo adattamento di un romanzo della Feeney, dato che anche il suo Sometimes I Lie è attualmente in sviluppo, prodotto tra gli altri da Ellen DeGeneres e da Warner Bros Television, con Sarah Michelle Gellar scelta come protagonista.



Al momento, comunque, non c'è ancora nessun emittente o piattaforma streaming legate al progetto.



