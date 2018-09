History of Horror: Stephen King e Tarantino nel trailer della docuserie di Eli Roth

AMC ha diffuso il trailer ufficiale di Eli Roth's History of Horror, imminente docuserie in cui il regista esplorerà l'immensa storia del genere. Formata da sette episodi, la serie debutterà sull'emittente televisivo il 14 ottobre.

In arrivo dall'ottimo successo al box office del suo ultimo film, Il mistero della casa del tempo, Roth presenta e supervisiona questa docuserie che presenta interviste a leggendari registi, attori, scrittori, truccatori, costumisti ed effettuati delle piccole che hanno fatto la storia del cinema orrorifico.

Tra i film citati nel trailer troviamo Psycho, Shining, Halloween, L'esorcista, Un lupo mannaro americano a Londra, e possiamo vedere un'anticipazione delle interviste di importanti personalità come Stephen King, Greg Nicotero, Linda Blair e anche Quentin Tarantino.

Sinossi ufficiale: "La docuserie unisce i Mestri dell'horror - gli autori e star che hanno definito il genere - per esplorare i suoi temi più importanti e rivelare le ispirazioni e i problemi di passato e futuro. Ogni episodio della durata di un'ora porterà gli spettatori in un viaggio attraverso l'evoluzione del genere horror e del suo impatto nella società, per capire come i fan siano rimasti fedeli alla paura nel tempo."

Oltre ai sopracitati, appariranno nello show anche Jordan Peele, Jason Blum, Robert Englund, Tippi Hedren, Rob Zombie, Haley Joel Osment, Jack Black, John Landis, Jamie Lee Curtis, Elijah Wood, Slash, Catherine Hardwicke, Norman Reedus e molti altri. Date un'occhiata al trailer in cima alla notizia!