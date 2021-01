History Of Swear Words, la serie Netflix sulle parolacce fa già discutere, ecco perché!

La docuserie prodotta da Netflix con Nicolas Cage nei panni di sé stesso intitolata History of Swear Words ha debuttato sulla piattaforma di streaming e sta facendo già discutere, o meglio, non riesce ad andare fino in fondo su certi argomenti.

Seduto accanto a un (finto) caminetto in un (finto) set da salotto, Cage approfondisce la storia di alcune parolacce inglesi con etimologi e comici regalando agli spettatori alcuni momenti divertenti ma l’episodio intitolato “Pussy”, nella puntata dedicata ai termini misogini e dispregiativi, non è riuscito ad andare fino in fondo sulla questione.



La parola ha avuto origine in una società che considerava il genere come binario. Questo termine nel 1500 poteva essere il nomignolo di una donna ed è cambiato molto nel corso del tempo fino ad indicarne i genitali.



Una delle teorie sull'etimologia della parola evidenzia che potrebbe derivare dall'antico norvegese per purse. History of Swear Words riconosce vagamente in che modo il termine è stato iper-sessualizzato e ha progressivamente assunto la connotazione offensiva che ha ora.



History of Swear Words non riesce ad andare fino in fondo però nel suo tentativo non riuscendo a spiegarne la sua etimologia e perché un termine per i genitali femminili ha finito per essere irrispettoso o chi ha deciso che fosse così.



Il podcast del Museo della vagina invece fornisce una risposta completa a questa domanda. In 'CU Next Tuesday', la conduttrice Hannah Hethmon cita The Semantic Derogation of Woman di Muriel R. Schulz per spiegare la maggiorazione che la parola ha subito.



"Ancora e ancora nella storia della lingua, si scopre che un termine perfettamente innocente che identifica una ragazza o una donna può iniziare con connotazioni totalmente neutre o addirittura positive, ma che gradualmente acquisisce implicazioni negative, all'inizio forse solo leggermente denigratorie, ma dopo un periodo di tempo diventa offensivo e finisce come un insulto sessuale. I ba***rdi che hanno avuto il controllo del linguaggio negli ultimi mille anni hanno trasformato un grande sostantivo in un termine volgare e ci ha lasciato "una cosa brutta" al suo posto", ha spiegato Hethmon.



Questo esperimento di Netflix ci lascia a chiederci se il suo formato di episodi di breve durata sia davvero la scelta giusta per discutere di questioni così complesse. Guarda il trailer di History of Swear Words e il trailer di Tiger King con Nicolas Cage.