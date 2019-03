History e Sylvester Stallone insieme per la serie poliziesca The Tenderloin

Nel corso degli annunci relativi ad A+E Networks, History ha annunciato di aver stretto una collaborazione con Sylvester Stallone per lo sviluppo di una serie drammatica al momento intitolata The Tenderloin.

Lo show in questione sarà prodotto dagli A+E Studios insieme alla Balboa Productions. Stallone, la cui carriera si è improvvisamente rimessa in moto dopo i recenti record del sequel di Creed e che è al momento impegnato nelle riprese del quinto capitolo di Rambo, sarà il produttore esecutivo del nuovo show, di cui dirigerà anche alcuni episodi. Il pilot sarà invece scritto da Stephen Kay, tra i cui crediti ci sono Sons of Anarchy e The Shield.

The Tenderloin è basato sulla storia vera di Charles Becker. Un poliziotto di New York all'inizio del secolo, Becker, e la sua sqaudra intraprendono una missione per mettere in ginocchio la gang di italiani, ebrei e irlandesi in uno dei quartieri più violenti della città, chiamato The Tenderloin. La logline ufficiale della serie recita: Becker e i suoi erano poliziotti violenti, ma allo stesso tempo cercano di imporre l'ordine in una città controllata dalle gang e dall'organizzazione Tammany Hall.

Dopo alcuni drammatici episodi, Becker venne arrestato e condannato a morte sulla sedia elettrica per omicidio di primo grado. Si tratta dell'unico poliziotto americano della storia a essere stato giustiziato per omicidio.

Il capo della programmazione di History ha commentato il progetto: "Questo progetto è molto personale per Stallone, che ha scoperto nuovi fatti riguardanti il caso Becker che lo mostrano sotto una nuova luce su questo famigerato anti-eroe. Non vediamo l'ora di unire le forze con lui per regalare al pubblico di History questa incredibile storia".