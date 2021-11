Hit-Monkey, i creatori: 'I Marvel Studios ci hanno vietato di usare QUEL personaggio'

Hit Monkey è stato presentato in un trailer lo scorso Ottobre. L'ultima serie della Marvel Television debutterà su Hulu questa settimana, e porterà sui nostri schermi l'assassino scimmia che le dà il nome. Tra i villain ci sarebbe dovuto essere anche un cattivo di Daredevil a noi noto, ma i Marvel Studios hanno impedito il suo utilizzo.

Si tratta di Bullseye, introdotto nella terza stagione di Daredevil in cui era interpretato da Wilson Bethel. Nello show il personaggio non era stato approfondito a sufficienza, e non c'era stato il tempo di sfruttare il suo potenziale. Dunque il "no" dei Marvel Studios sembra strano, ma non così tanto se si pensa al possibile reboot di Daredevil su cui si sta lavorando. E' lì, infatti, che potremmo rivedere il personaggio interpretato da Bethel.

I creatori di Hit-Monkey, Will Speck e Josh Gordon, hanno rivelato in un'intervista che Bullseye avrebbe dovuto prendere parte allo show, come da suo ruolo nei fumetti originali, ma di non essere delusi dalla risposta negativa dei Marvel Studios in merito. Infatti è stata concessa loro un'alternativa. "La Marvel ci ha proposto invece Lady Bullseye e noi abbiamo pensato: 'Wow. È molto più interessante perché è un personaggio che non abbiamo ancora visto tanto'. Eravamo felicissimi di aver ottenuto quel perno".

Lady Bullseye è un personaggio su cui i due potrebbero concedersi sicuramente più libertà. Scopriremo se avranno fatto un buon lavoro solo il 17 Novembre, quando Hit-Monkey arriverà su Hulu.