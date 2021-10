Hit-Monkey: Hulu presenta il trailer del nuovo show animato Marvel!

Lo scorso Settembre abbiamo visto il teaser di Hit Monkey, e adesso abbiamo finalmente un primo trailer. Lo show animato di Hulu parte da una premessa molto interessante: e se il fantasma di un assassino si unisse a un'abile scimmia per combattere i cattivi?

Dal trailer vediamo subito che la serie sarà sicuramente piena di battute e azione, e scopriamo anche come si forma il legame tra Bryce (doppiato da Jason Sudeikis) e il macaco delle nevi giapponese (doppiato da Fred Tatasciore). Infatti da quel che vediamo Bryce viene colpito a morte nelle Alpi mentre scappa da figure misteriose. Il suo spirito si lega a una scimmia che osservava da vicino mentre tutto questo accadeva. Se siete curiosi dell'aspetto che avrà, potete dare subito un'occhiata al poster di Hit Monkey.

Una trama sicuramente insolita, sviluppata da Will Speck e Josh Gordon, che in passato diretto commedie come Blaze of Glory e Office Christmas Party. I due hanno adattato questa storia da una one-shot Marvel del 2010 che presentava il personaggio del titolo. E in effetti in origine Hit-Monkey coinvolgeva nelle sue storie icone Marvel come Deadpool e Spider-Man.

Hulu distribuirà Hit-Monkey della Marvel il 17 Novembre. Nel frattempo potete godervi il trailer che troverete in cima all'articolo.