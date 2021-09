Hit Monkey, ecco la prima immagine e la data di uscita della nuova serie Hulu

Finalmente è stata rivelata la data di uscita di Hit-Monkey della Marvel su Hulu ed è stata rilasciata la prima immagine ufficiale che ci permette di dare un’occhiata a ciò che ci attende.

Entertainment Weekly ha confermato che Hit-Monkey arriverà il 17 novembre su Hulu. La serie è stata a lungo in fase di sviluppo da quando è stata annunciata per la prima volta come parte di una serie di spettacoli animati per adulti per Hulu, ma ora finalmente i fan possono segnare la data di uscita sul calendario.

Insieme all’informazione, Hulu ha condiviso la prima immagine dello spettacolo che potete vedere in calce alla notizia.



Creata da Josh Gordon e Will Speck, il primo ha descritto il personaggio protagonista a EW così: "È un personaggio che è violento e capriccioso ma anche profondamente ferito e innocente".



Hit Monkey segue le avventure di un macaco delle nevi giapponese a cui è stato fatto del male. Tocca alla scimmia, guidata dal fantasma di un assassino di nome Bryce (Jason Sudeikis), seguire le sue orme e cercare vendetta attraverso il mondo sotterraneo di Tokyo.

Hit Monkey, insieme alla serie MODOK, è stato originariamente annunciato con una serie di programmi animati originali per Hulu, tra cui Tigra & Dazzler e uno spettacolo di Howard the Duck, che si sarebbero dovuti combinare insieme per il crossover The Offenders.

Ad un certo punto sono avvenuti dei grandi cambiamenti e solo MODOK e Hit Monkey sono sopravvissuti.

Il creatore e showrunner di MODOK Jordan Blum ha precedentemente rivelato a ComicBook.com di aver visto parte dello spettacolo:



"Sai, sono entusiasta che le persone potranno vedere Hit-Monkey", ha detto Blum. "Ne ho visto un po', e sembra incredibile."



Lo showrunner di Hit-Monkey ha assicurato che la serie sarà spettacolare, manca sempre meno per scoprirlo!