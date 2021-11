Hit-Monkey, gli sceneggiatori avevano già presentato il progetto ai Marvel Studios

Debutterà questo week-end su Hulu negli USA la prima stagione di Hit-Monkey, serie animata con protagonista una versione iper-violenta dell'assassino del Marvel Universe. I creatori della serie, Josh Gordon e Will Speck, hanno 'inseguito' il personaggio per diversi anni prima di poter lavorare ad uno show. Ecco il loro racconto.

"Siamo stati ossessionati da Hit-Monkey per circa dieci anni e in realtà l'abbiamo proposto ripetutamente alla Marvel. Ogni incontro avremmo voluto fosse del tipo 'Ragazzi, dovreste fare Hit-Monkey, è il più bello' e al punto in cui eravamo qualcosa del tipo 'Si, lo so. Abbiamo capito. Vi piace Hit-Monkey'. E in realtà erano qualcosa di simile a 'Non sei il primo regista a presentare Hit-Monkey'. Ha un seguito un po' di culto" ha dichiarato Gordon. Se non avete ancora dato un'occhiata al materiale sulla serie scoprite la prima immagine di Hit-Monkey.



A quel punto Gordon e Speck hanno inviato una lettera, tramite il loro agente, ad entrambe le squadre di produzione Marvel, ottenendo un incontro con i dirigenti di Marvel Television e Marvel Studios.

"Il giorno dopo abbiamo avuto un incontro con la divisione film e la divisione tv. E la divisione tv ha detto 'Sì, in realtà abbiamo uno slot dove inserirlo. Vogliamo farne uno show animato', il che aveva molto senso per noi. Perché la produzione, come girarlo a Tokyo e il livello di fondi e risorse per il live action che ci sarebbero voluti per realizzarlo erano davvero sostanziali. Quindi ci siamo detti 'Oh, wow, facciamone una fantastica versione animata' e tutto si è composto molto rapidamente" ha dichiarato Speck.



Su Everyeye trovate il trailer di Hit-Monkey, la serie Hulu che in Italia arriverà su Disney+ all'inizio del 2022.