Hit & Run su Netflix, spiegazione del finale di stagione

L'avevamo consigliata tra le 5 uscite da guardare su Netflix nel weekend, e non ha deluso le aspettative. Si tratta di Hit & Run, nuova serie israeliana che è approdata sulla piattaforma lo scorso 6 Agosto e ha stupito tutti con la sua capacità di inanellare colpi di scena incredibili. Oggi vi raccontiamo e spieghiamo il finale della prima season.

Come sappiamo lo show segue Segev Azulai, un ex mercenario che lavora come guida turistica. L'uomo vive la sua vita serenamente, finché un giorno sua moglie, Danielle Azulai, viene uccisa in un incidente d'auto. E' questo il motore che dà il via alla storia. Azulai, infatti, decide di andare negli USA alla ricerca degli assassini di Danielle, mentre sua figlia Elle resta in Israele. Tanti saranno, da qui, i colpi di scena. Segev scoprirà presto, infatti, che sono tutti alla ricerca del quaderno di Danielle che è ora in suo possesso, dove ci sono dei codici impossibili da decifrare. A voler mettere le mani su queste informazioni sono la CIA e il Mossad, che lo seguono. Naomi, una giornalista che ha scritto un articolo che tratta l'omicidio avvenuto in Israele di un agente della CIA (ovvero Danielle), scopre che le informazioni raccolte dall'ex moglie di Segev non sono altro che il piano del Mossad per spiare il presidente degli USA. A questo punto la donna viene rapita da un agente del Mossad. Nel finale di stagione vediamo Segev che salva proprio Naomi, mentre si rende conto che è coinvolto in una storia più grande di quanto potesse immaginare.

Diverse le domande che restano agli spettatori al termine della season 1. La prima è: Chi ha ucciso Danielle? Sembra che Hit & Run 1 ci dia una risposta a questa domanda. Infatti il Mossad dovrebbe essere interamente responsabile di questo omicidio. Ma dal momento che Danielle possedeva informazioni potenzialmente pericolose sia per il Mossad sia per la CIA, non è improbabile che anche quest'ultima fosse coinvolta nell'omicidio.

Un'altra domanda che tormenta gli spettatori è: chi ha rapito Ella? Come abbiamo visto, la notte in cui Ella, insieme a Shira, si trasferisce nella sua casa di campagna fuori Tel Aviv, qualcosa di terribile accade. La ragazza viene rapita e Shira uccisa. Che il suo rapimento sia dovuto alle informazioni contenute nel quaderno di Danielle è quasi certo. Ma chi può essere stato? Le risposte potrebbero essere molteplici. Potrebbero essere stati infatti sia la CIA sia il Mossad, e con meno probabilità anche l'ex fidanzato che scopriamo essere ancora vivo.

Alcune, però, le risposte fornite dallo show sulla vera identità di Danielle, o meglio, Sophie Dreyer. Questo sarebbe, infatti, il suo vero nome, o comunque quello con cui aveva vissuto a New York. Segev visita il suo appartamento, e scopre che in verità la moglie ha tantissimi passaporti con diversi nomi. Ma Dreyer dovrebbe essere quello di nascita... forse.

Anche Segev, però, non ha di certo un vissuto comune. E ci viene spiegato nella season 1, che esplora un po' il suo passato. Segev aveva fatto parte dell'esercito israeliano prima e della polizia di frontiera e nello Yamam dopo. In seguito l'uomo si è trasferito in Messico, dove ha lavorato come mercenario e combattuto le bande della droga. Qui ha conosciuto Ron e Isaac, e in seguito Naomi con cui ha avuto una relazione.

Tanti gli intrecci e le questioni ancora irrisolte. Diverse, però, anche le domande a cui si è data risposta. Ma è ovvio che Hit & Run, il nuovo show israeliano che si è subito piazzato in terza posizione nella classifica di Netflix Italia, prevedeva già una seconda stagione. E forse qualcosa in più. Intanto, se anche voi avete divorato i primi 9 episodi in pochi giorni, vi lasciamo con 5 serie vecchie e nuove da scoprire su Netflix.