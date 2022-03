Hitman, la serie tv non si farà? David Bateson:'La produzione è ferma'

Lo show tv di Hitman potrebbe essersi fermato. Uno dei franchise videoludici maggiormente apprezzati, con uno dei protagonisti maggiormente riconoscibili come l'Agente 47, non ha conosciuto grandi successi al cinema con i due film usciti nelle sale stroncati dalla critica. Il piccolo schermo sembrava l'occasione di una rinascita.

Qualche anno fa era stata annunciata una serie tv per Hulu ma da quel momento non si è più saputo nulla sull'evoluzione del progetto.

In un'intervista rilasciata a Comicbook, l'attore David Bateson, storica voce del personaggio nei videogiochi, ha dichiarato di non essere a conoscenza di novità sulla serie tv.



"Tengo d'occhio IMDb e i progetti in pre-produzione e in un certo senso è morto. Non so se è per via del COVID-19, potrebbe essere, ma a volte le produzioni ottengono il via libera e poi finiscono in nulla o vengono lasciate lì per un po'. E poi qualcuno spolvera di nuovo questo copione e dice 'Dobbiamo fare questo film!'. E poi è un gioco da ragazzi e viene fatto. Credo che a volte sia spaventoso come si risolvono le dinamiche dietro questi giochi di potere".



Sarà davvero così? Il progetto di una serie tv Hulu dedicata al franchise di Hitman è finita nel dimenticatoio?

Nel frattempo, se avete comunque apprezzato i film, rispolverate sul nostro sito la recensione di Hitman, il film con protagonista Timothy Olyphant.