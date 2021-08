Henry Cavill fa anche la pizza! Guardate l'ultimo post dell'attore di The Witcher

Lo abbiamo visto assemblare da solo un pc da gaming; lo abbiamo visto fare il pane e altri manicaretti in quarantena; e adesso lo vediamo anche fare la pizza! L'attore di The Witcher Henry Cavill non smette mai di stupire.

Ok che oltre a Geralt è anche Superman, ma cosa non sa fare Henry Cavill?

Sicuramente sa far la pizza, o almeno, sta imparando.

Nel suo nuovo post di Instagram l'attore ha infatti mostrato i suoi esperimenti culinari ora che ha un nuovo grill, e tra questi rientrano anche tre tentativi di impastare e cuocere uno dei cibi preferiti dalla popolazione mondiale.

"Questo fine settimana ho provato per la prima volte a cuocere la pizza sul Kamado" scrive Cavill nella caption del post "Ho persino rischiato il tutto facendo da me la base la scorsa notte. Il primo tentativo era buono al gusto, ma sembrava impastato da Kal [il cane] da ubriaco. Perciò ho pensato di aumentare il grado di cottura a 370-400C (700-750F) e fare la base suuuuper sottile, che potrebbe essere stata la scelta giusta! Le mie abilità nel condire e decorare necessitano di più lavoro, però. Guardate tutte le pizze nelle foto successive".

Chissà cos'altro cucinerà prima dell'uscita della seconda stagione di Witcher...