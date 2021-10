Hocus Pocus 2, iniziate le riprese del sequel targato Disney+

Sembra che siano finalmente partite le riprese di Hocus Pocus 2, l'atteso sequel del film del '93 con Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy prodotto in esclusiva per Disney+.

Tremate, tremate le streghe son tornate... Sul set.

A Providence Rhode Island sarebbero già iniziate le riprese del sequel di Hocus Pocus, secondo quanto riportato da The Providence Journal, che segnala La Salle Academy, la celebre scuola cattolica cattolica, come una delle location scelte dalla produzione.

Secondo quanto segnalato, al di fuori della scuola vi erano dei cartelli che indicavano le riprese per conto di Fairy Dust Productions sia all'interno che nei dintorni dell'edificio.

Winifred, Mary e Sarah saranno infatti nuovamente invocate da tre giovani ragazze che per sbaglio combineranno un guaio molto più grosso di quel che potessero immaginare.

Hocus Pocus 2 sarà diretto da Anne Fletcher, subentrata a Adam Shankman che, per via dei posticipi dovuti alla pandemia, ha dovuto lasciare la guida del film in quanto già impegnato con il sequel di Come D'Incanto.

"Ora più che mai le persone hanno bisogno di ridere. Bisognerebbe ridere ogni giorno, e con queste tre incredibili donne, che tornano a interpretare dei personaggi talmente iconici da un film così amato, ci sarà sicuramente da divertirsi. Sono estremamente grata per l'opportunità di far parte del ritorno di queste tre streghe sugli schermi, e poter lavorare ancora con i miei amici di Disney rende tutto ancora più incredibile. Questa sarà una pellicola per tutti, dai fan che sono cresciuti con il primo film, alla più nuova generazione di spettatori, e io non vedo l'ora di cominciare" aveva affermato Fletcher in sede di annuncio ufficiale del film.

Hocus Pocus 2 arriverà su Disney+ nell'autunno 2022, in tempo per seminare terrore tra le nuove generazioni nel periodo di Halloween.