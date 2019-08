Holly Curran nel cast della quinta stagione di Fear the Walking Dead

Fear the Walking Dead ha aggiunto Holly Curran al cast della quinta stagione. Il ruolo non è stato ancora svelato ma dovrebbe essere un personaggio ricorrente per l'attrice nota soprattutto per la sua performance in La fantastica signora Maisel. La serie attualmente ha terminato la produzione della quinta stagione poche settimane fa.

Holly Curran è l'ultimo nome ad aggiungersi ad un cast in grande espansione dopo gli addii di Frank Dillane e Kim Dickens nella quarta stagione. Karen David, Jenna Elfman, Garret Dillahunt, Daryl Mitchell, Alexa Nicenson, Mo Collins e Maggie Grace sono i protagonisti principali dalla quarta stagione in poi.

Dopo aver confermato il rinnovo di Fear the Walking Dead per una sesta stagione nel corso del Comic-Con di San Diego, si sono aggiunti altri nuovi membri del cast come Colby Minifie, Peter Jacobson e Coby Hollman.



Dwight e Dorie sono ancora lontani dall'aereo? Torneranno indietro nel tempo? E Morgan, Alicia e Grace? Alicia è stata contaminata dalle radiazioni nucleari? E il resto del gruppo sarà in grado di finire in tempo l'aereo per farlo decollare?

Sono tante le domande che si pongono i fan sulla quinta stagione di Fear the Walking Dead. Ci sarà probabilmente 'un grande cambiamento' sulla strada per la sesta stagione mentre sappiamo che uno dei personaggi principali potrebbe tornare all'interno dello show, spin-off della serie madre The Walking Dead.