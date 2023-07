Hollywood si ferma: rinviati ufficialmente gli Emmy Awards 2023

Dopo i vari stop alle produzione e le riprese di diversi film e serie televisive rinviate a tempo indeterminato, lo sciopero degli sceneggiatori e quello degli attori di Hollywood ha fatto un'altra vittima illustre nel panorama dell'industria dell'intrattenimento: la cerimonia di premiazione degli Emmy Awards 2023 è stata ufficialmente rinviata.

La 75ª edizione dei premi era stata programmata per il 18 settembre su Fox. Non è ancora stata fissata una nuova data, ma fonti vicine allo show confermano che ci sarà sicuramente un rinvio. Idealmente, lo spettacolo non avrà luogo fino a quando la SAG-AFTRA e la Writers Guild of America non avranno raggiunto un accordo con l'Alliance of Motion Picture and Television Producers, ma sia la TV Academy che l'emittente Fox per il 2023 sono ancora al lavoro per decidere quando l'evento sarà riprogrammato.

Se la Television Academy e la Fox avessero mantenuto la data del 18 settembre, avrebbero corso il rischio di avere una sala per lo più vuota: 16 dei 25 premi assegnati durante la telecronaca degli Emmy 2022 sono andati ad attori o sceneggiatori. Le regole dello sciopero della SAG-AFTRA prevedono che gli attori non si prestino a promozione per i lavori realizzati dalle aziende che hanno partecipato allo sciopero, e uno spettacolo di premiazione rientrerebbe in questa categoria. Gli scrittori della WGA scrivono anche il materiale per il conduttore e i presentatori (che quasi certamente saranno membri della SAG-AFTRA).

Immediatamente dopo l'ufficialità della decisione, anche George Clooney ha commentato lo sciopero da parte del sindacato attori.

Il rinvio è il primo per gli Emmy Awards in più di due decenni. La Television Academy e la CBS avevano posticipato la cerimonia del 2001 in seguito agli attacchi terroristici dell'11 settembre; la cerimonia andò in onda all'inizio di novembre di quell'anno. Le votazioni per la seconda fase degli Emmy Awards proseguiranno come previsto. I membri voteranno i candidati a partire dal 17 agosto. Se gli Emmy 2023 saranno effettivamente consegnati effettivamente nel 2023, per il momento è ancora tutto da vedere.