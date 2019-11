Ad Hollywood, la regista di The End of The F***ing World è il nuovo esempio da seguire

Dopo la prima stagione, la regista di The End of The F***ing World Lucy Forbes ha visto notevolmente salire il suo livello di notorietà e ora molti registi esordienti, per lo più donne, guardano a lei come un esempio da seguire: "avere così tante professioniste che mi chiedono è un consiglio è un onore, mai avrei immaginato una cosa del genere."

La Forbes ha trascorso l'ultimo anno tra i boschi del Galles per girare la seconda stagione di The End of The F***ing World, alla ricerca dei set perfetti per girare gli episodi e, come lei stessa ha dichiarato, "l'impresa si è rivelata più ardua del previsto". A dar forza alla regista anche il desiderio di "non mandare tutto a puttane" e, se avete visto i nuovi episodi, potete scommetterci che c'è riuscita.

Secondo alcuni studi americani il 25% delle serie TV girate lo scorso anno sarebbe stato diretto da una donna ed è stato registrato un incremento del 21% delle sedie di regia da loro occupato: una vera e propria conquista di Hollywood e questa, secondo Lucy Forbes sarebbe una grandissima conquista:

"Il mondo delle registe è cambiato, è completamente diverso rispetto a due anni fa. Ho fatto parte di una coppia di registi per molti anni e il mio socio Andrew Chaplin, era un uomo: insieme lavoravamo in modo eccellente, ma ogni volta che lavoravamo separatamente, senza ombra di dubbio, riceveva la prima telefonata. Adesso tutto questo stia cambiando, ma penso che ancora molti passi in avanti debbano essere fatti."

The End of The F***ing World 2 è già su Netflix e visto il successo della nuova stagione c'è già chi pensa al rinnovo per una terza.