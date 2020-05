Hollywood: Ryan Murphy difende la sua serie dalle polemiche

Ryan Murphy è uno degli autori più apprezzati del piccolo schermo e le sue scelte da sempre hanno creato varie discussioni e divisioni tra chi ama particolarmente il suo stile e chi invece non lesina critiche al suo lavoro. Anche la sua ultima creazione, Hollywood, ha subito diverse accuse, tra cui quelle di eccessivo ottimismo e irrealtà.

Ryan Murphy ha deciso pubblicamente di difendere la sua creazione:"Non avevo intenzione di fare un biopic, non m'interessava. Non volevo scrivere una pagina di Wikipedia su Rock Hudson e su chi conosceva o su come lo conosceva. Conosceva Vivien Leigh? Sapeva chi era? Sapeva chi era Tallulah Bankhead? Piuttosto m'interessava osservare quel mondo come se fosse un universo alternativo".



Murphy prosegue nella sua spiegazione:"Nel mio universo il guardare queste persone evidenzia come alcune cose siano uguali e altre totalmente diverse. Voglio chiarire che non ho assunto un approccio da biopic alla vita delle persone. Alcune cose sono molto fedeli alla realtà, ovviamente, altre le abbiamo cambiate".

Il produttore poi approfondisce il discorso sul progetto di Hollywood coinvolgendo anche la nonna:"Hollywood è un progetto su cui lavoro da anni ma ho iniziato perché sono stato cresciuto da mia nonna e lei era appassionata di vecchi film. L'epoca d'oro del cinema era la sua ossessione, perché era nata nel 1913, e quindi essendo cresciuto con lei ho potuto guardare molti film, e soprattutto leggere molti libri sui film. Quando ero ragazzo ero ossessionato da tre persone: Rock Hudson, Anna May Wong e Hattie McDaniel. Non ho mai capito perché, finché non sono cresciuto un po'. Penso di aver visto molta tristezza in loro. Non avevano la possibilità di essere chi davvero volevano ed esprimere ciò che davvero volevano esprimere".

