Hollywood: scopriamo cast e trama della serie Netflix

Come avete visto nel trailer di Hollywood, la nuova serie di Ryan Murhpy, il creatore di American Horror Story, ci mostrerà un mondo dello spettacolo completamente diverso da quello degli anni '50. Scopriamo il cast e la trama dello show.

La prima stagione di Hollywood, composta da sette episodi, è già disponibile da oggi nel catalogo di Netflix, seguiremo così le vicende di Jack Castello, aspirante star del cinema interpretato da David Corenswet, che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale decide di trasferirsi ad Hollywood per cercare di sfondare come attore. Troverà subito un lavoro come dipendete nella pompa di benzina gestita da Ernie, affascinante uomo di mezza età con il volto di Dylan McDermott. Jack scopre però che l'attività serve solo per nascondere il giro di prostituzione maschile gestito da Ernie, che lo porterà ad entrare in contatto con l'élite di Hollywood. Oltre a lui seguiremo le vicende di altri attori, tutti discriminati a causa della loro etnia e orientamento sessuale.

Nel cast troveremo anche altri attori apparsi nelle altre opere di Ryan Murphy: Jim Parsons, Darren Criss, David Corenswet, Patti LuPone e altri che collaborano per la prima volta con lo showrunner di "Glee" e "American Horror Story" come Michelle Krusiec e Queen Latifah. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Hollywood.