Hollywood: ecco gli splendidi poster in bianco e nero della serie Netflix di Ryan Murphy

Dopo che sono apparsi nelle prime immagini di Hollywood, i protagonisti della serie Netflix creata da Ryan Murphy tornano a mostrarsi in una serie di suggestivi character poster in bianco e nero e in alcuni filmati di presentazione.

In particolare, i teaser sono dedicati ai personaggi di Jack Castello (interpretato da David Corenswet), Camille Washington (Laura Harrier), e Raymond Ainsley (Darren Criss), mentre nelle immagini vengono mostrati anche Archie Coleman (Jeremy Pope) e Claire Wood (Samara Weaving).

Al loro fianco, nel cast dello show, troveremo inoltre Jim Parsons, Dylan McDermott, Holland Taylor, Patti LuPone, Jake Picking, Joe Mantello e Maude Apatow.

Ambientata negli anni '50, le cui atmosfere fanno da padrone in tutti i materiali promozionali dello show, Hollywood viene descritta come una serie provocante e tagliente che racconta ed esamina le dinamiche del potere che vengono perpetrate da decenni e mostra come potrebbe essere il mondo dell'intrattenimento senza di esse. Per questo seguirà le vicende di un gruppo di attori e registi esordienti pronti a tutto pur di arrivare alle vette più alte del cinema.

Lo show sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 1 maggio, il che significa che a breve verrà pubblicato anche il primo trailer ufficiale.



A proposito di Murphy, l'autore televisivo di recente ha pubblicato anche un poster di American Horror Story 10.