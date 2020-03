Home Before Dark: trailer per la serie Apple con protagonista la giovane Brooklynn Prince

Apple ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Home Before Dark, nuova serie che debutterà sulla piattaforma digitale Apple TV+ il prossimo 3 aprile e che vede come protagonista la giovanissima Brooklynn Prince.

Diretta e prodotta da Jon M. Chu (Crazy Rich Asians), la serie è basata sulla serie di libri e sulla vera vita di Hilde Lysiak, divenuta il più giovane membro della Society of Professional Journalists (attualmente ha solo 13 anni) e segue appunto l'11enne Hilde, la quale trasferitasi con la famiglia in una piccola cittadina circondata da un lago, inizia a indagare a un caso irrisolto che la città e il padre hanno tenuto nascosto per moltissimo tempo.

La vera Lysiak è appunto una giovane reporter la cui fama è giunta un paio di anni fa, quando ha documentato l'omicidio di uno dei suoi vicini, ricevendo anche parecchie critiche per essersi occupata di un caso così efferato nonostante la giovane età. Non solo ha saputo dimostrare di avere ottime doti come giornalista, ma anche di riferirsi in maniera seria e professionale alle proprie fonti.

Nel cast, nella parte principale, troviamo la giovane Brooklynn Prince, celebre per il suo primo ruolo in Un sogno chiamato Florida (The Forida Project) e vista di recente nelle sale americane nell'horror The Turning, al fianco di Finn Wolfhard; prossimamente la vedremo anche nel fantasy The One and Only Ivan, prodotto da Angelina Jolie e in uscita ad agosto con la Walt Disney. Nel cast della serie troviamo anche Jim Sturgess, Abby Miller e Louis Herthum.

Alla sceneggiatura degli episodi troviamo le stesse autrici della serie, ovvero Dana Fox & Dara Resnik, mentre tra i produttori ci sono anche Paramount Television e Anonymous Content.