Homecoming: Janelle Monáe succede a Julia Roberts nella seconda stagione

Secondo quanto rivelato da TVLine, Janelle Monáe sarà la protagonista assoluta della seconda stagione di Homecoming, serie di stampo antologico di Amazon Prime Video creata da Sam Esmail, già noto per il suo impegno con la serie cult Mr. Robot.

Come aveva già precedentemente rivelato lei stessa, Julia Roberts non sarebbe tornata nella nuova stagione dopo essere stata protagonista della prima mandata di episodi della serie, in quanto la sua storyline era da considerarsi conclusa; tuttavia, alcuni degli altri personaggi potrebbero fare ritorno e lo stesso Esmail aveva confermato che la scena al termine dei titoli di coda avrebbe fornito un grande indizio sul prosieguo della storia.

Del cast della prima stagione facevano parte Stephan James, Bobby Cannavale, Shea Whigham, Alex Karpovsky e Sissy Spacek. Al momento si sa solamente che la Monáe avrà la parte di una donna forte e tenace che si ritrova abbandonata su una canoa in mare, senza alcun ricordo di come ci sia arrivata o della sua stessa identità.

Le riprese della seconda stagione dello show inizieranno questa estate, in vista di un debutto in streaming previsto per il 2020, sempre su Amazon Prime Video. Esmail aveva diretto tutti i dieci episodi che componevano la prima stagione di Homecoming ma al momento non è chiaro se tornerà anche come regista o si riserverà il solo ruolo di produttore esecutivo, visti anche i suoi impegni con la quarta e ultima stagione di Mr. Robot, prevista prossimamente.

Per chi fosse venuto a conoscenza di Homecoming solamente adesso, di seguito vi riportiamo la sinossi della prima stagione.

La storia segue la vicenda di Heidi Bergman (il personaggio interpretato dalla Roberts), un'assistente sociale del Centro di supporto Homecoming, una struttura del gruppo Geist che aiuta i soldati a tornare alla vita civile cercando di far superare loro i traumi della guerra. Walter Cruz (James), uno di questi soldati, è desideroso di iniziare la successiva fase della sua vita. A supervisionare del lavoro di Heidi e della struttura nel suo complesso è Colin Belfast (Cannavale), un uomo ambizioso e maniacale.