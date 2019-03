Homeland 8: nella stagione finale ci sarà anche Hugh Dancy

Hugh Dancy, il marito - nella vita reale - della protagonista di Homeland Claire Danes, sarà nella stagione conclusiva della serie di Showtime.

L'attore, che ha ricevuto diverse candidature agli Emmy Awards si unirà quindi alla moglie Claire Danes nella stagione finale della serie drama di Showtime Homeland, come ha spiegato The Hollywood Reporter.

La stagione 8 di Homeland vedrà la Carrie Mathison della Danes che si riprende da mesi di reclusione passati all'interno di in un gulag russo. I problemi di memoria che le hanno causato le torture subite si dimostrano un grande ostacolo per il personaggio di Saul, che la vorrebbe al suo fianco per concludere delle trattative di pace con i talebani.

Per quanto riguarda il ruolo che interpreterà in questa ottava stagione di Homeland il marito della Danes, si tratta di quello di un personaggio di nome John Zabel, che apparirà in diversi episodi. Zabel è un consulente che si unisce alla nuova amministrazione della Casa Bianca come consigliere per la politica estera.

Prodotto da Fox 21 Television Studios per Showtime, Homeland è stato sviluppato per la televisione americana da Alex Gansa e Howard Gordon ed è basato sulla serie israeliana Prisoners of War di Gideon Raff.