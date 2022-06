Horizon, nuove informazioni sulla serie Netflix ispirata al celebre videogioco!

Qualche tempo fa vi abbiamo annunciato che Netflix è a lavoro sul live-action di Horizon, il celebre videogioco action adventure open world a sfondo postapocalittico dedicato alle avventure di Aloy. Ora, grazie ad un insider del web abbiamo a disposizione nuove informazioni su questa attesissima serie tv.

Secondo quanto riportato sui social, il titolo prescelto per lo show dovrebbe essere Horizon 2024 e dovrebbe narrare le vicende che sono intercorse tra la caduta della civiltà dei predecessori e gli eventi di Zero Dawn (potenzialmente la piaga di F.A.R.O.). Non dovrebbe trattarsi di un reboot, quanto più di una produzione che mira a narrare ed approfondire eventi collaterali del videogioco. É stato altresì rivelato che questo live-action verrà ambientato a Toronto.

Su chi potrebbe interpretare Aloy in Horizon qui o in una differente produzione invece, ancora nessuna informazione. Le più quotate, almeno per la fisionoma potrebbero essere Rose Leslie, interprete dalla famosissima Ygritte di Game of Thrones, Thomasin McKenzie, attrice poco più che ventenne, già super lanciata nel mondo del cinema grazie a film come Jojo Rabbit, Old e Last Night in Soho. In molti, al di là della giovane età, vedrebbero benissimo Sadie Sink, l'apprezzatissima interprete di Mad Max in Stranger Things.

Ricordiamo che Aloy è una cacciatrice che vive in un mondo postapocalittico dominato dalle "Macchine" ovvero dei robot ostili. Qui gli esseri umani sono riuniti in fazioni tribali e proprio per il forte senso di emarginazione provato sin da bambina, Aloy decide di cercare delle risposte sul suo passato e sulla calamità che ha colpito l'umanità rendendola un posto così complesso.