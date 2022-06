Horizon, le riprese della nuova serie Netflix inizieranno presto: i dettagli

Secondo quanto riportano le ultime news internazionali, le riprese dell'adattamento televisivo del franchise videoludico per PlayStation, Horizon, inizieranno a breve. La miniserie sarà targata Netflix e porterà sul piccolo schermo per la prima volta le avventure del videogame Horizon Zero Dawn, uscito nel 2017.

Il mese scorso è stato annunciato che Sony stava lavorando ad un adattamento Netflix dell'amata serie di videogiochi. Nonostante sia composta soltanto da due giochi, la serie è diventata da subito un grande successo per i fan di PlayStation.



Guerilla Games si è dedicata a Horizon Zero Dawn registrando numeri straordinari di vendite e un'accoglienza positiva da parte di fan e critica.

Ecco perché il sequel è stato una naturale conseguenza; Horizon Forbidden West è stato uno dei titoli più richiesti per PlayStation 5.



PlayStation ora sta supportando Horizon: Call of the Mountain per PlayStation VR2. Proprio in virtù di questo successo nel campo videoludico, Sony ha deciso di passare alla televisione. Il titolo della serie è Horizon 2074 e le riprese dovrebbero iniziare a Toronto nel mese di agosto.



La conclusione della produzione potrebbe concretizzarsi a marzo 2023 quindi è possibile che lo show venga pubblicato su Netflix tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.

Scoprite tutte le informazioni su Horizon 2074, la prossima serie Netflix tratta da un videogioco e che segue le avventure di Aloy, una cacciatrice che vive in un mondo post-apocalittico dominato da robot ostili.