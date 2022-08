Horizon Zero Dawn: svelato lo showrunner, primi dettagli sulla serie Netflix!

Le riprese della serie tv di Horizon Zero Dawn stanno per partire, e in questi minuti la piattaforma di streaming on demand Netflix ha annunciato ufficialmente il nome che guiderà l'attesissimo progetto ispirato al celebre videogame Playstation.

Si tratta dello showrunner e produttore esecutivo Steve Blackman, che per Netflix ha realizzato la popolare serie tv The Umbrella Academy, acclamato adattamento dell'omonimo fumetto Dark Horse Comics: secondo quanto riportato da Deadline, infatti, Blackman ha appena rinnovato il suo grande accordo a otto cifre con lo streamer, e in base al nuovo contratto scriverà e produrrà nuove serie e altri progetti per Netflix attraverso la sua neonata casa di produzione Irish Cowboy. Tra questi progetti proprio Horizon Zero Dawn, basato sul gioco di azione e avventura per PlayStation, oltre al dramma della ISS Orbital.

"Horizon Zero Dawn e Orbital sono progetti di grande livello e basati su personaggi che i fan adoreranno e con cui impareranno a relazionarsi, caratteristiche che sono i tratti distintivi delle produzioni che vogliamo realizzare alla Irish Cowboy", ha affermato Blackman. "Siamo entusiasti di poter lavorare con Netflix e con tutti i nostri partner per poter sviluppare insieme queste storie rivoluzionarie". Blackman ha portato con sé a bordo del progetto anche Abbey Morris, entrato alla Irish Cowboy come vicepresidente senior dello sviluppo. Precedentemente alla Fabrik Entertainment, Morris in passato ha lavorato a serie come Bosch, The Killing, American Odyssey e The Comedians.

Qui sotto, inoltre, la descrizione ufficiale di Horizon Zero Dawn di Netflix, che secondo i rapporti dovrebbe essere intitolata Horizon 2074:

"Horizon Zero Dawn è un'epica serie tv di avventure fantascientifiche ambientata mille anni nel futuro, in uno strano e bellissimo mondo pieno di tribù primitive e macchine high-tech, tutte costruite sulle ossa degli "Antichi": le rovine dei nostri attuali Stati Uniti. Il disastro che ha distrutto il nostro mondo è stato da tempo dimenticato, ma quando queste macchine un tempo pacifiche si trasformano misteriosamente in pericolosi cacciatori, una giovane ragazza di nome Aloy scopre che l'unica possibilità per salvare il suo mondo è scoprire cosa è successo al nostro".

