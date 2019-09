Hossein Amini di Drive scriverà la sceneggiatura di Star Wars: Kenobi per Disney+

Continua incessante la produzione dell'annunciata e già attesissima Star Wars: Kenobi, nuova serie originale live-action dedicata ovviamente all'Universo di Star Wars e sviluppata da Disney+, che dopo aver trovato la sua regista in Deborah Chow (Mr. Robot, The Mandalorian) ha adesso anche ufficializzato il suo sceneggiatore.

Si tratta del navigato e apprezzato Hossein Amini, conosciuto e applaudito soprattutto per il suo adattamento cinematografico di Drive diretto da Nicolas Winding Refn, che ha anche all'attivo le sceneggiature di I due volti di gennaio, Il traditore tipo e L'uomo di neve. In TV ha lavorato soprattutto per McMafia di Amazon Prime Video ed è il creatore della più che discreta The Alienist di TNT, di cui è in sviluppa la seconda stagione.



Precedentemente, parlando della scelta di Deborah Chow alla regia, Kathleen Kennedy ha dichiarato: "Volevamo davvero scegliere un regista in grado di esplorare sia la calma determinazione che la ricca mistica di Obi-Wan in un modo che si integri perfettamente nella saga di Star Wars. Considerando il lavoro fenomenale che ha svolto per lo sviluppo dei nostri personaggi in The Mandalorian, sono assolutamente sicura che Deborah sia la regista giusta per raccontare questa storia."



Star Wars: Kenobi non ha ancora una data d'uscita. Vi ricordiamo inoltre che The Mandalorian approderà su Disney+ il prossimo 12 novembre, mentre è anche in lavorazione una serie prequel di Rogue One dedicata a Cassian Andor.