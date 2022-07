Hot Air, Andrew Garfield è il miliardario Richard Branson nella miniserie in 6 puntate

Dopo la prima nomination agli Emmy 2022 tra i migliori attori protagonisti di miniserie per lo show FX Under the Banner of Heaven, Andrew Garfield è pronto a vestire i panni del protagonista in un nuovo progetto: si tratta della miniserie Hot Air in cui sarà Richard Branson, il miliardario imprenditore britannico a capo del Virgin Group.

Mentre il mercato dello streaming è in fibrillazione e le più grandi piattaforme si contendono il progetto, Deadline annuncia in esclusiva il nuovo show prodotto da Universal International Studios che, secondo alcune fonti, dovrebbe essere diretto da David Leitch (già regista di John Wick, Deadpool 2).

Scritta da Jon Croker, la miniserie in 6 episodi Hot Air è tratta dal libro "Dirty Tricks" del giornalista investigativo Martyn Gregory, che ha raccontato le vicende del miliardario imprenditore britannico che ha dato vita all'esorbitante impero economico del Virgin Group nella competizione tra la sua Virgin Atlantic e la compagnia britannica di bandiera British Airways.

Tutto ebbe inizio nel 1972 quando, con i risparmi messi da parte grazie al suo negozio di dischi, Branson lanciò una sua etichetta discografica, la Virgin Records. A seguire, nel 1984 diede vita alla compagnia aerea Virgin Atlantic, per poi allargare la sua attività a molti altri settori d'impresa e dare vita a un vero e proprio conglomerato di imprese che operano sotto lo stesso brand.

Dopo il suo grande ritorno in Spider-Man: No Way Home e una breve pausa dalle scene, Garfield torna sul set da protagonista e co-produttore esecutivo di questa nuova serie, insieme allo stesso Croker. Non ci resta che seguire le future evoluzioni per scoprire quale piattaforma streaming si aggiudicherà la nuova miniserie con Andrew Garfield!