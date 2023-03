Pedro Pascal pazzo di Nicolas Cage: ecco la sua top 4

Questa non è la prima volta che Pedro Pascal parla di Nicolas Cage: i due infatti hanno avuto modo di passare diverso tempo insieme sul set di "Il talento di Mr. C" (The unbearable weight of massive talent).

Ospite di Hot Ones, format in cui una celebrità viene invitata in un'intervista in cui si dialoga ma soprattutto si mangiano delle alette di pollo accompagnate da salse estremamente piccanti, Pedro Pascal ha risposto ad una serie di domande, tra cui una sul suo collega Nicolas Cage.

Nello specifico, all'attore è stata posta la domanda: "Quali sono i tuoi quattro film preferiti di Cage?". Pascal ha risposto così: "Quelli dei primi tempi, per me, a causa della loro impressionabilità. Ma 'Raising Arizona', 'Peggy Sue Got Married', uhhh 'Face/Off', e ho una debolezza per 'Moonstruck', amico mio".

Come mai l'attore di The Last of Us ha nominato proprio questi quattro? "Non si tratta neanche di avere un grande impatto in termini di recitazione. È in realtà una scelta altamente, altamente intelligente nella sua recitazione", ha affermato Pedro Pascal. Ciò che apprezza è dunque la non-stravaganza recitativa di Cage, quanto il minuzioso calcolo di fondo.

The Last of Us, The Mandalorian, ora Il Talento di Mr C: il successo dell'attore sta crescendo esponenzialmente. Poco tempo fa Pedro Pascal ha addirittura condotto un episodio di SNL, regalando ai suoi fan degli sketch esilaranti.