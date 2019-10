Hot Toys ci mostra il personaggio di Taika Waititi in The Mandalorian

La presentazione del nuovo merchandise di un brand come Star Wars è sempre un'ottima occasione per rubacchiare qualche anticipazione su ciò che vedremo nelle prossime produzioni del franchise: in questo caso, come ben sappiamo, non parliamo soltanto dell'episodio conclusivo della nuova trilogia.

Grande attesa c'è infatti anche (o addirittura soprattutto?) per gli show televisivi che andranno in onda sulla piattaforma Disney+: The Mandalorian prima e Star Wars: Kenobi hanno sin dal primo istante conquistato la curiosità di vecchi e nuovi fan, che non vedono l'ora di potersi addentrare ancora più a fondo nell'universo creato da George Lucas.

Hot Toys, nel presentare le sue nuove action figure dedicate al franchise, ci permette quindi di dare un'occhiata anche a quelli che saranno i protagonisti di questa The Mandalorian (per Kenobi c'è ovviamente ancora da aspettare): non soltanto il protagonista interpretato da Pedro Pascal, ma anche l'attesissimo IG-11 di Taika Waititi ha trovato spazio tra le novità presentate dalla nota casa produttrice di figurine. L'immagine con cui Hot Toys ci ha anticipato l'uscita dell'action figure è praticamente tutto ciò che ad oggi sappiamo del personaggio, per cui meglio approfittarne: per saperne di più dovremo probabilmente aspettare l'uscita della serie!

Qualcosina in più sappiamo invece sul personaggio di Pedro Pascal: il produttore Dave Filoni qualche tempo fa ha voluto parlarne in maniera leggermente più approfondita, ma su tanti aspetti aleggia ancora un fitto alone di mistero.