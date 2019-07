Un hotel di San Diego ci mostra il costume di Batwoman

Il San Diego Comic-Con è diventato ormai un appuntamento imprescindibile per tutti gli amanti dei film e delle serie TV con protagonisti i supereroi, tanto che persino i proprietari degli esercizi commerciali del luogo hanno deciso di sfruttare questo evento per pubblicizzare i loro servizi, per la gioia di tutti i fan di Batwoman.

Infatti i proprietari di un hotel hanno deciso di creare una serie di chiavi per le stanze del loro albergo con protagonisti i personaggi dei fumetti DC. Gli appassionati avranno così la possibilità di dare un'occhiata più da vicino al costume indossato da Kate Kane.

L'attesa per la nuova serie TV con protagonista l'attrice Ruby Rose è alta, anche perché non sappiamo ancora quale sarà il ruolo dell'eroina nell'ambizioso crossover Crisi sulle Terre Infinite. Nel frattempo ecco il recente teaser di Batwoman dedicato alla moto della protettrice di Gotham City.

Nel cast troveremo inoltre Meagan Tandy e Camrus Johnson, mentre per il ruolo del villain dello show è stata recentemente annunciato che Rachel Skarsten si è unita al cast di Batwoman. La prima puntata andrà in onda il 6 ottobre, grazie al lavoro di David Nutter, famoso per aver girato i pilot di Supernatural e di Smallville.

Facendovi risparmiare sul viaggio, abbiamo deciso di inserire la foto in calce alla notizia, fateci sapere cosa ne pensate!