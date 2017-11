House of Cards 6: è in corso la frettolosa riscrittura senza Frank Underwood!

Gli autori al lavoro su House of Cards , precisamente sulla sesta stagione della serie, sono un po' scombussolati dal dover riscrivere la sceneggiatura dopo la decisione di Netflix di sospendere l'attore protagonista del serial di successo,, in seguito alla bufera mediatica che lo ha travolto.

Pare infatti che gli showrunner di House of Cards, Melissa James Gibson e Frank Pugliese, stiano cercando di completare la sesta stagione senza che il personaggio di Spacey sia coinvolto. Secondo quanto riportato da CNN Money, alcune fonti vicine alla produzione avrebbero affermato che la serie difficilmente verrà cancellata e che invece gli autori siano al lavoro sulla riscrittura dello show senza il personaggio principale, il corrotto Presidente Francis J. Underwood.

Tra le varie opzioni che gli autori potrebbero considerare per far proseguire la serie e portarla a compimento, c'è senza dubbio la scelta di Claire (Robin Wright), la moglie di Underwood, come subentro nel ruolo di personaggio principale, cosa chiesta a gran voce da molti.

Non appena avremo altre notizie sugli sviluppi della sesta stagione di House of Cards non tarderemo ad avvisarvi. Secondo voi come dovrebbe proseguire? Avete qualche idea al riguardo? Ditecelo nei commenti!