House of Cards, è in arrivo una maratona delle sei stagioni su Sky

Sky ha annunciato che il pop-up channel Sky Atlantic Maratone resterà attivo fino al 30 aprile, dando l'opportunità agli spettatori di immergersi nel binge watching di diversi titoli imperdibili. Scopriamo dunque la programmazione delle prossime settimane, ricordando che saranno disponibili anche on demand.

Dal 17 al 30 aprile verranno trasmesse le maratone di 1992, 1993 e 1994, la trilogia Sky Original sugli anni che hanno cambiato il Paese a cavallo fra Prima e Seconda Repubblica; diverse serie targate HBO come Watchmen, l’acclamata serie con Jeremy Irons e Regina King ambientata nello stesso un universo narrativo raccontato dalla omonima graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons; True Detective, il crime drama antologico diventato un vero e proprio cult; Band of Brothers e The Pacific, ambientate durante la Seconda Guerra Mondiale e prodotte da Steven Spielberg e Tom Hanks; Succession, dramedy con Brian Cox alla guida di impero dei media sotto assedio e di una famiglia con non meno problemi.



Andranno in onda anche Catch-22, il manifesto contro la follia della guerra firmato George Clooney; Warrior, la serie action basata sugli scritti del leggendario Bruce Lee; Kidding, il ritorno in tv Jim Carrey e infine Our Cartoon President, Trust e Save me.

Come se tutto questo non bastasse, dal 25 al 27 aprile ci sarà la maratona di tutte le sei stagioni di House of Cards, la premiata e amatissima serie tv sugli scandali e gli intrighi che circondano lo Studio Ovale della Casa Bianca e gli Underwood, interpretati da Kevin Spacey e Robin Wright.



Se siete in cerca di nuovi consigli, vi segnaliamo le 10 serie del momento su Netflix, mentre se siete più nostalgici, scoprite le serie basate sui classici Disney presenti su Disney+.