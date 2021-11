House of Cards, Kevin Spacey dovrà pagare 31 M di dollari alla produzione: ecco perché

Ancora guai in tribunale per Kevin Spacey: sebbene la causa intentata da Anthony Rapp non abbia ancora visto una conclusione, l'attore non ha ricevuto una sentenza favorevole nella controversia contro MRC, la compagnia di produzione di House of Cards, e adesso Spacey dovrà risarcire la società per 31 milioni di dollari.

Secondo quanto riportato da Variety, l'interprete di Frank Underwood in House of Cards sarebbe stato ritenuto colpevole di violazione di contratto in quanto accusato da più persone di molestie sessuali sul set.

La compagnia, che aveva tagliato i ponti con l'attore nel 2017 dopo diverse lamentele nei suoi confronti da parte del personale della produzione (portando a un repentino cambio di programma per la lavorazione dello show), aveva infatti presentato una petizione alla Corte Superiore di Los Angeles per ricevere un risarcimento economico per i danni subiti del valore di 29.5 milioni di dollari più 1.2 di spese legali e 235.000 dollari di costi.

Questa si era protratta tra querele e controquerele, il cui esito era rimasto sinora confidenziale, ma sembra che ora sia stato ufficializzato il dovuto risarcimento da parte di Spacey.

"Con una eccezione, il giudice ha ritenuto credibili le testimonianze presentate, e riscontrato come veritiere le accuse nei confronti di Kevin Spacey" direbbe la petizione "Il giudice ha ritenuto che la condotta di Spacey ha costituito materiale per una violazione di contratto in qualità di attore e produttore con MRC, e questa violazione ha permesso a MRC di non dover elargire ulteriori compensi nei confronti dell'attore relativi allo show".

Inoltre, il giudice ha valutato le violazioni di contratto di Spacey sufficientemente gravi da giustificare da parte sua e delle compagnie di produzione a lui legate un tale risarcimento verso la MRC.