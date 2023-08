House of Cards, perché Netflix cancellò questo spin-off in lavorazione?

House of Cards è certamente stata una delle serie televisive che più ha fatto discutere negli ultimi anni, all'inizio solo grazie alla grande qualità che lo spettacolo manifestava. Ma poi le cose sono cambiate con i vari scandali legati all'attore protagonista Kevin Spacey, i quali hanno messo un deciso paletto sulle sorti dello show.

Tuttavia al di fuori del personaggio di Frank Underwood e di quello di Claire, interpretato da Robin Wright, anche un altro personaggio è stato decisamente centrale per lo show, stiamo ovviamente parlando di Doug Stamper.

Il personaggio infatti diventa il più fidato amico ed alleato di Frank, specie poi quando avviene l'omicidio di Peter Russo, la fiducia del protagonista nella figura portata in scena da Michael Kelly, diventa totale.

Ecco quindi che poco dopo le scioccanti rivelazioni riguardanti Kevin Spacey nel 2017, Netflix ha annunciato che Frank non sarebbe tornato nella sesta stagione, che sarebbe stata anche l'ultima per House of Cards.

Nel frattempo la piattaforma ha iniziato anche ad ideare altri progetti legati allo show, come lo spin-off con Kelly nei panni di Stamper, tuttavia qualche tempo dopo lo stesso attore ha poi rivelato che questa idea è andata poi a finire in un nulla di fatto, manifestando comunque la soddisfazione per il finale del suo personaggio nella serie madre.

Forse proprio per questo, dato che Doug ha una conclusione degna della sua storia, alla fine si è scelto di non proseguire le sue vicende. Inoltre, una serie magari incentrata sul suo passato sarebbe stata impossibile da realizzare, in quanto il suo interprete era ormai troppo vecchio perché fosse credibile.

Voi cosa ne pensate? Se ve la siete persa ecco la nostra recensione di House of Cards. Oltretutto, conoscevate tutti i progetti da cui è stato escluso Kevin Spacey?