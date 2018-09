House of Cards, primo trailer ufficiale della sesta e ultima stagione della serie Netflix

È grazie a Netflix che possiamo mostrarvi oggi il primo trailer ufficiale dell'attesissima sesta e ultima stagione di House of Cards, serie thriller-politica che è stata la prima produzione originale del servizio streaming arrivata prima del previsto al viale del tramonto dopo le accuse di molestie mosse a Kevin Spacey.

Come rivelato settimane fa, il Frank Underwood di Spacey sarà già morto a inizio stagione, che vedrà alla Presidenza degli Stati Uniti d'America la moglie, Claire Underwood, adesso grande protagonista della serie interpretata dall'ottima Robin Wright.



Parlando precedentemente del collega Spacey e delle accuse mosse anche da diversi membri del cast di House of Cards, la Wright ha dichiarato: ""Non conoscevo l'uomo, solo l'attore. Eravamo collaboratori e non socializzavamo fuori dal set. Il nostro è stato un rapporto professionale e rispettoso. Non è mai stato irrispettoso nei miei confronti. Si tratta della mia esperienza personale, e non ho altro da dire. Tornerà quando si sentirà pronto, penso che è così che debba andare" aveva spiegato l'attrice in una recente intervista "Penso che ogni essere umano abbia l'abilità per ritrovare la retta via. E lui ha l'abilità di ritrovare la retta via. In questo senso io credo nelle seconde possibilità. O in qualsiasi modo tu voglia chiamarle. Si chiama crescita. Facciamo un lavoro, condividiamo una performance con gli spettatori. Mi dispiace per tutti quelli la cui vita è di dominio pubblico. Odio questa parte del settore. Perché la nostra vita privata deve essere pubblica? Credo che la vita privata di ognuno debba rimanere privata. Qualsiasi cosa, positiva, negativa, neutrale. Non dovrebbe riguardare altre persone. Ma non sto parlando di #MeToo. Parlo dei media. Dell'esposizione. Trovo sia una sensazione orribile".



La sesta e ultima stagione di House of Cards è attesa su Netflix il prossimo 2 novembre.