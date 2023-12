House of Cards, tutta la storia dell'addio di Kevin Spacey e della chiusura della serie

Iniziata con il botto e da subito diventata un must see per tutti gli appassionati di serie televisive, House of Cards ha poi subito le conseguenze delle accuse mosse a Kevin Spacey. Ripercorriamo assieme cos'era successo e come si era chiusa la serie.

House of Cards ha permesso a Netflix di entrare nel mercato delle serie tv ed è diventata fin da subito un prodotto di punta, amatissimo e studiato per quanto riguarda la qualità artistica e tecnica.

Protagonista indiscusso il Frank Underwood di Kevin Spacey, membro del Partito democratico americano davvero senza scrupoli che ci faceva entrare dietro le quinte delle trame politiche statunitensi.

Dopo aver ottenuto premi e riconoscimenti, e dopo la messa in onda della quinta stagione Kevin Spacey è stato accusato di molestie, facendo sì che Netflix procedesse a licenziare l'attore protagonista di House of Cards annunciando anche che la sesta stagione sarebbe stata l'ultima e avrebbe chiuso la serie.

E proprio durante uno spot promozionale della sesta di House of Cards veniamo a conoscenza della morte di Frank Underwood nel periodo tra la quinta e la sesta stagione, eliminando quindi il personaggio e chiudendo le trame rimaste fino a quel momento. Anche se poi Kevin Spacey è stato dichiarato innocente.

House of Cards non si è quindi conclusa bene come era iniziata, rimanendo però un prodotto di incredibile qualità soprattutto nelle sue prime stagioni.

E voi seguivate la serie? L'avete vista fino alla fine? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo anche a tutti i progetti da cui Kevin Spacey fu escluso dopo le accuse.